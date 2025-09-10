  2. জাগো জবস

বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৩ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিভিন্ন অফিসসমূহে ৪টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী/অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের ঠিকানা: ১ নং পদের আবেদনপত্র রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০। ২ নং পদের আবেদনপত্র ডিন, আইন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০। ৩ নং পদের আবেদনপত্র প্রধ্যক্ষ, জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০। ৪ নং পদের আবেদনপত্র গ্রন্থাগারিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।আবেদনপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র ডাকযোগে অথবা সরাসরি পাঠাতে পারবেন।

আবেদন ফি: রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুকূলে আবেদন ফি বাবদ ৩০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: নয়া দিগন্ত, ২২ আগস্ট ২০২৫

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২ টাকা

নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২ টাকা

চাকরির-খবর
৪৪ শিক্ষক-কর্মচারী নেবে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

৪৪ শিক্ষক-কর্মচারী নেবে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

চাকরির-খবর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

চাকরির-খবর