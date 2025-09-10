বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিভিন্ন অফিসসমূহে ৪টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী/অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের ঠিকানা: ১ নং পদের আবেদনপত্র রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০। ২ নং পদের আবেদনপত্র ডিন, আইন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০। ৩ নং পদের আবেদনপত্র প্রধ্যক্ষ, জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০। ৪ নং পদের আবেদনপত্র গ্রন্থাগারিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।আবেদনপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র ডাকযোগে অথবা সরাসরি পাঠাতে পারবেন।
আবেদন ফি: রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুকূলে আবেদন ফি বাবদ ৩০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: নয়া দিগন্ত, ২২ আগস্ট ২০২৫
এমআইএইচ