৪৪ শিক্ষক-কর্মচারী নেবে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে ৭টি পদে ৪৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ অক্টোবর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী/খন্ডকালীন
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: সাভার
- আরও পড়ুন
- অসামরিক বিভিন্ন পদে ৮৯০ জনকে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী
- বিমান বাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
- ৪৬৮ জনকে নিয়োগ দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ১০০ টাকা
বয়স: ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকল পদের জন্য সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: ২ নং পদের জন্য ৫৩০ টাকা, ৩ নং পদের জন্য ২৩০ টাকা, ১ ও ৪-৭ নং পদের জন্য ১৩০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। টাকা জমার রশিদ অবশ্যই প্রিন্ট করে রাখতে হবে।
- আরও পড়ুন
- সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদনের সুযোগ
- ৪৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
- ১৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২
আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এমআইএইচ