  2. জাগো জবস

৪৪ শিক্ষক-কর্মচারী নেবে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। ফাইল ছবি

সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে ৭টি পদে ৪৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ অক্টোবর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী/খন্ডকালীন
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: সাভার

বয়স: ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকল পদের জন্য সর্বোচ্চ ৩৫ বছর

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: ২ নং পদের জন্য ৫৩০ টাকা, ৩ নং পদের জন্য ২৩০ টাকা, ১ ও ৪-৭ নং পদের জন্য ১৩০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। টাকা জমার রশিদ অবশ্যই প্রিন্ট করে রাখতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

