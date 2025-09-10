  2. জাগো জবস

ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নেবে বেঙ্গল গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:১৩ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নেবে বেঙ্গল গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)
পদসংখ্যা: ২০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (কেমিক্যাল টেকনিক্যাল/ইঞ্জিনিয়ারিং/আইপিই)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার), গাজীপুর (কাশিমপুর)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Bengal Group Of Industries করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২ টাকা

নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২ টাকা

চাকরির-খবর
৪৪ শিক্ষক-কর্মচারী নেবে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

৪৪ শিক্ষক-কর্মচারী নেবে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

চাকরির-খবর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

চাকরির-খবর