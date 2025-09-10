কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৫৯ হাজার টাকা

কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৫৯ হাজার টাকা
আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কেয়ার বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: পিপলস অ্যান্ড কালচার
পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/স্নাতক (এইচআরএম)
অভিজ্ঞতা: ৩-৪ বছর
বেতন: ৫৯,৯১০ টাকা
- আরও পড়ুন
- অসামরিক বিভিন্ন পদে ৮৯০ জনকে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী
- বিমান বাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
- ৪৬৮ জনকে নিয়োগ দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ১০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক CARE Bangladesh করে আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
- সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদনের সুযোগ
- ৪৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
- ১৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ