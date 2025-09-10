  2. জাগো জবস

কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৫৯ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৭ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কেয়ার বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: কেয়ার বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: পিপলস অ্যান্ড কালচার

পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/স্নাতক (এইচআরএম)
অভিজ্ঞতা: ৩-৪ বছর
বেতন: ৫৯,৯১০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক CARE Bangladesh করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

