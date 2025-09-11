  2. জাগো জবস

চাকরির সুযোগ দিচ্ছে এনআরবিসি ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১২ এএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসির লোগো । ফাইল ছবি

এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসিতে ‘ওয়েব অ্যান্ড অ্যাপ ফ্রন্টেন্ড ডিজাইনার/ডেভেলপার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: ওয়েব অ্যান্ড অ্যাপ ফ্রন্টেন্ড ডিজাইনার/ডেভেলপার
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান (ডিজাইন/সিএস/মাল্টিমিডিয়া/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ১-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক NRBC Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

