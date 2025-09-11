  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে বম্বে সুইটস, স্নাতক পাসেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪৯ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড
বিভাগের নাম: এমআইএস

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (সিএসই/সিএস/আইটি/এমআইএস)/স্নাতক/স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৩-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Bombay Sweets & Co. Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

