ঢাকায় নিয়োগ দেবে বম্বে সুইটস, স্নাতক পাসেও আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে বম্বে সুইটস, স্নাতক পাসেও আবেদন
বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড
বিভাগের নাম: এমআইএস
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (সিএসই/সিএস/আইটি/এমআইএস)/স্নাতক/স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৩-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Bombay Sweets & Co. Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
