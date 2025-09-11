ডেপুটি ম্যানেজার নিয়োগ দেবে এসিআই, কর্মস্থল ঢাকা

ডেপুটি ম্যানেজার নিয়োগ দেবে এসিআই, কর্মস্থল ঢাকা
অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসিতে (এসিআই) ‘ডেপুটি ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি (এসিআই)
বিভাগের নাম: সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট
পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/ডিপ্লোমা (কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ৪-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৮-৩৭ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (তেজগাঁও)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Advanced Chemical Industries PLC (ACI) করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ