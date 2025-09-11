  2. জাগো জবস

উত্তরা মটরসে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০৫ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
উত্তরা মটরস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

উত্তরা মটরস লিমিটেডে ‘ডেপুটি ম্যানেজার/ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: উত্তরা মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস

পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার/ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (অ্যাকাউন্টিং)
অভিজ্ঞতা: ১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩৪ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Uttara Motors Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

