নিয়োগ দেবে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, বেতন এক লাখ ৩৫ হাজার

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৯ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে ‘ফাইন্যান্স স্পেশালিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: বাজেট অ্যান্ড রিপোর্টিং

পদের নাম: ফাইন্যান্স স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএস/এমবিএ/স্নাতকোত্তর (ফাইন্যান্স/অ্যাকাউন্টিং/বিজনেস/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর
বেতন: ১০৮,৫৮৯-১৩৫,৭৩৬

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Plan International Bangladesh করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

