  2. জাগো জবস

নিয়োগ দিচ্ছে এনসিসি ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৬ এএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নিয়োগ দিচ্ছে এনসিসি ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসিতে (এনসিসি ব্যাংক) ‘হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসি (এনসিসি ব্যাংক)

পদের নাম: হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএম/স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক National Credit and Commerce Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২ টাকা

নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২ টাকা

চাকরির-খবর
৪৪ শিক্ষক-কর্মচারী নেবে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

৪৪ শিক্ষক-কর্মচারী নেবে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

চাকরির-খবর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

চাকরির-খবর