ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে আবুল খায়ের গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে আবুল খায়ের গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
আবুল খায়ের গ্রুপে ‘ট্রেইনি অফিসার/অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের গ্রুপ
বিভাগের নাম: লিফ পারচেজ অ্যান্ড অপারেশন
পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার/অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএসসি অথবা বিএসসি
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৪-৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Abul Khair Group করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ