বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে ৪টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বিভাগের নাম: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা
- আরও পড়ুন
- অসামরিক বিভিন্ন পদে ৮৯০ জনকে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী
- বিমান বাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
- ৪৬৮ জনকে নিয়োগ দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ১০০ টাকা
বয়স: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এপিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য ২২৩ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
- আরও পড়ুন
- সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদনের সুযোগ
- ৪৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
- ১৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২
আবদেন শুরু: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এমআইএইচ