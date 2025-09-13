  2. জাগো জবস

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৭ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ। ফাইল ছবি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে ৪টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বিভাগের নাম: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

বয়স: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এপিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য ২২৩ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবদেন শুরু: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

