নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, কর্মস্থল সিলেট

নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, কর্মস্থল সিলেট
বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে ‘ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: এফএভিপি-এভিপি
পদের নাম: ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৫০ বছর
কর্মস্থল: সিলেট
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Bengal Commercial Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ