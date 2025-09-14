  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, কর্মস্থল সিলেট

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০৫ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, কর্মস্থল সিলেট
বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে ‘ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: এফএভিপি-এভিপি

পদের নাম: ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৫০ বছর
কর্মস্থল: সিলেট

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Bengal Commercial Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৯২ জনকে নিয়োগ দেবে বিটিসিএল, আবেদন ফি ২৩০ টাকা

৯২ জনকে নিয়োগ দেবে বিটিসিএল, আবেদন ফি ২৩০ টাকা

চাকরির-খবর
নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২ টাকা

নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২ টাকা

চাকরির-খবর
৪৪ শিক্ষক-কর্মচারী নেবে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

৪৪ শিক্ষক-কর্মচারী নেবে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

চাকরির-খবর