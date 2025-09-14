  2. জাগো জবস

গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে চাকরির সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:০৩ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ফাইল ছবি

গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৯টি পদে ২৮ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৫ বছর

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি: প্রভাষক পদের জন্য ৮০০ টাকা, সহকারী শিক্ষক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক পদের জন্য ৭০০ টাকা এবং অন্যান্য পদের জন্য ৫০০ টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

