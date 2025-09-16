  2. জাগো জবস

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, পদ ৫১টি

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৮ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ। ফাইল ছবি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল এবং ১০টি শ্রম আদালতে ৯টি পদে ৫১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ অক্টোবর বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বিভাগের নাম: শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল এবং ১০টি শ্রম আদালত

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

বয়স: ১ জুলাই ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহনযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১-৪ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ৫-৯ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

