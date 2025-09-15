ভূমি মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ, পদ ৩৪টি

ভূমি মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ, পদ ৩৪টি
ভূমি মন্ত্রণালয়ে ৭টি ৩৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা অনলাইনের মাধ্যমে আগামী ৭ অক্টোবর বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গহণযোগ্য হবে না। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ভূমি মন্ত্রণালয়
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা
বয়স: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। তবে ২, ৩ ও ৪ নং পদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। এসএসসি অথবা সমমান পরীক্ষার সনদপত্রের উপর ভিত্তি করে বয়সের সীমারেখা নির্ধারণ করা হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ভূমি মন্ত্রণালয় করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি বাবদ ১ নং পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ২-৫ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ৬-৭ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
আবেদন শুরু: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: যুগান্তর, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
