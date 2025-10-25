  2. জাগো জবস

ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ দেবে মার্কেন্টাইল ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪৭ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ দেবে মার্কেন্টাইল ব্যাংক
মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসিতে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৪৬,০০০-৮২,০০০ টাকা

আরও পড়ুন
১০১৭ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৯ ব্যাংক
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
১১৫ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন
২৩৪ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা
২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন

আবেদনের শেষ সময়: ৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

১২ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২

১২ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২

চাকরির-খবর
১২০ জনকে নিয়োগ দেবে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, আবেদন ফি ১০০

১২০ জনকে নিয়োগ দেবে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, আবেদন ফি ১০০

চাকরির-খবর
৫০ জনকে নিয়োগ দেবে বান্দরবান পার্বত্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

৫০ জনকে নিয়োগ দেবে বান্দরবান পার্বত্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

চাকরির-খবর