ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ দেবে মার্কেন্টাইল ব্যাংক

ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ দেবে মার্কেন্টাইল ব্যাংক
মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসিতে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৪৬,০০০-৮২,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ