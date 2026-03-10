  2. জাগো জবস

কর্মী নেবে বিকাশ, এইচএসসি পাসেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৭ পিএম, ১০ মার্চ ২০২৬
বিকাশ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেডে ‘টেকনিশিয়ান’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা এইচএসসি পাস হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিকাশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: ডাটা সেন্টার অপারেশনস

পদের নাম: টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা, গাজীপুর

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বিকাশ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

