কর্মী নেবে বিকাশ, এইচএসসি পাসেই আবেদন
অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেডে ‘টেকনিশিয়ান’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা এইচএসসি পাস হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বিকাশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: ডাটা সেন্টার অপারেশনস
পদের নাম: টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, ৩৫ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা, গাজীপুর
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বিকাশ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩৩ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ