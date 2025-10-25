ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার নিয়োগ দিচ্ছে আরএফএল গ্রুপ

ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার নিয়োগ দিচ্ছে আরএফএল গ্রুপ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের ২৪ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ
পদের নাম: ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমএসসি/এমএসএস/এমএ
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
১০১৭ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৯ ব্যাংক
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
১১৫ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৪-৩০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আরএফএল গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
২৩৪ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা
২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ