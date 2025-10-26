নিয়োগ দেবে বম্বে সুইটস, ২৩ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

নিয়োগ দেবে বম্বে সুইটস, ২৩ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীর বয়স ২৩ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন। চাকরি প্রার্থীকে অবশ্যই মার্কেটিং বিষয়ে এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড
বিভাগের নাম: এমআইএস
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৩-৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
