নিয়োগ দেবে মদিনা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

নিয়োগ দেবে মদিনা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মদিনা গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি এইচআর বিভাগে ‘এজিএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মদিনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স
পদের নাম: এজিএম
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/পিজিডি/এমবিএম
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (ধানমন্ডি)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মদিনা গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ