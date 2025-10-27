নিয়োগ দেবে মেঘনা ব্যাংক, ৪০ বছরেও আবেদন

নিয়োগ দেবে মেঘনা ব্যাংক, ৪০ বছরেও আবেদন
বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান মেঘনা ব্যাংক পিএলসি ‘রিলেশনশিপ ম্যানেজার (পিও টু এসপিও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মেঘনা ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্স
পদের নাম: রিলেশনশিপ ম্যানেজার (পিও টু এসপিও)
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৫-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মেঘনা ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এএসএম