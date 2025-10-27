সেলস অফিসার নেবে এপেক্স, ১৮ বছর হলেই আবেদন
এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডে ‘সেলস অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড
বিভাগের নাম: ফ্র্যাঞ্চাইজি বিজনেস
পদের নাম: সেলস অফিসার
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর
বেতন: ১২,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ১৮-৩০ বছর
কর্মস্থল: বরিশাল (বরিশাল সদর), বগুড়া (বগুড়া সদর)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
