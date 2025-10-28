নাবিল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

নাবিল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নাবিল গ্রুপে ‘ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। যে কোনা বয়সের প্রার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: নাবিল গ্রুপ
বিভাগের নাম: ফ্যাক্টরি অপারেশনস
পদের নাম: ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (এমই) অথবা এমএসসি (আইইপি)
অভিজ্ঞতা: ১২-১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
১০১৭ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৯ ব্যাংক
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
১১৫ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: রাজশাহী
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক নাবিল গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
২৩৪ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা
২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জিকেএস