  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৬ এএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেডে ‘লিড আর্কিটেক্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: কমার্শিয়াল বিল্ডিং/ শপিংমল ডিজাইন

পদের নাম: লিড আর্কিটেক্ট
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম. আর্কিটেক্ট অথবা বি. আর্কিটেক্ট
অভিজ্ঞতা: ১০-১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

