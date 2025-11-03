নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স, থাকছে না বয়সসীমা

নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স, থাকছে না বয়সসীমা
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেডে ‘লিড আর্কিটেক্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: কমার্শিয়াল বিল্ডিং/ শপিংমল ডিজাইন
পদের নাম: লিড আর্কিটেক্ট
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম. আর্কিটেক্ট অথবা বি. আর্কিটেক্ট
অভিজ্ঞতা: ১০-১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জিকেএস