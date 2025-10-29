১৮ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

১৮ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
রাজধানীর কুর্মিটোলায় অবস্থিত সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৮টি পদে ১৮ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে একাধিক পদে আবেদন করা যাবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা
বয়স: ২৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর। অন্যান্য পদে ৩২ বছর
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্রের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে একাধিক পদে আবেদন করা যাবে।
আবেদন ফি: ১ নং পদের জন্য ৬৫০ টাকা, ২-৭ নং পদের জন্য ৫৫০ টাকা, ৮ নং পদের জন্য ৪৫০ টাকা আবেদন ফি এবং বিকাশ চার্জ অনলাইনের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: যুগান্তর, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
এমআইএইচ