  2. জাগো জবস

১৮ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৮ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৮ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজের লোগো। ফাইল ছবি

রাজধানীর কুর্মিটোলায় অবস্থিত সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৮টি পদে ১৮ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে একাধিক পদে আবেদন করা যাবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

আরও পড়ুন
১০১৭ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৯ ব্যাংক
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
১১৫ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বয়স: ২৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর। অন্যান্য পদে ৩২ বছর

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্রের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে একাধিক পদে আবেদন করা যাবে।

আবেদন ফি: ১ নং পদের জন্য ৬৫০ টাকা, ২-৭ নং পদের জন্য ৫৫০ টাকা, ৮ নং পদের জন্য ৪৫০ টাকা আবেদন ফি এবং বিকাশ চার্জ অনলাইনের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

আরও পড়ুন
২৩৪ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা
২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন

আবেদনের শেষ সময়: ১১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ২৮ অক্টোবর ২০২৫

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৪ পদে কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে নোবিপ্রবি, ৫০ বছরেও আবেদন

৪ পদে কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে নোবিপ্রবি, ৫০ বছরেও আবেদন

চাকরির-খবর
১২ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২

১২ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২

চাকরির-খবর
১২০ জনকে নিয়োগ দেবে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, আবেদন ফি ১০০

১২০ জনকে নিয়োগ দেবে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, আবেদন ফি ১০০

চাকরির-খবর