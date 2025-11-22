মার্কেটিং অফিসার নেবে কর্ণফুলী গ্রুপ, ২৪ বছর হলেই আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপে ‘মার্কেটিং অফিসার/সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ২৪ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কর্ণফুলী গ্রুপ
বিভাগের নাম: মাহিন্দ্রা ট্রাক্টর ডিভিশন
পদের নাম: মার্কেটিং অফিসার/সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএ/বিকম/বিবিএ অথবা ডিপ্লোমা (পাওয়ার/অটোমোবাইল)
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
১৫৯৬ কর্মী নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, লাগবে এসএসসি পাস
৮৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৮৮০ অফিসার নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ১০ ব্যাংক
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৪-৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে কর্ণফুলী গ্রুপ আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আরও পড়ুন
বেসামরিক পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাহিনী, আবেদন ফি ২০০ টাকা
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক
২১৮ জনকে নিয়োগ দেবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ