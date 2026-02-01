হীড বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৬৭ হাজার টাকা

হীড বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৬৭ হাজার টাকা
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হীড বাংলাদেশে ‘প্রজেক্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিবিএস অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন ৬৭ হাজার টাকা। মৌলভীবাজার জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: হীড বাংলাদেশ
পদের নাম: প্রজেক্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৫-৭ বছর
বেতন: ৬৭,৩০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৫০ বছর
কর্মস্থল: মৌলভীবাজার
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে হীড বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ