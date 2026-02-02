সিনিয়র এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে দারাজ, কর্মস্থল ঢাকা

সিনিয়র এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে দারাজ, কর্মস্থল ঢাকা
অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেডে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: সিসিটিভি অপারেশনস
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ