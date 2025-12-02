১৫ জনকে নিয়োগ দেবে ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স, লাগবে স্নাতক পাস

১৫ জনকে নিয়োগ দেবে ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স, লাগবে স্নাতক পাস
ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেডে ‘ট্রেইনি সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: শোরুম
পদের নাম: ট্রেইনি সেলস এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২০-২৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ