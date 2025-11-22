  2. জাগো জবস

১১৫২ জনকে নিয়োগ দেবে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৭ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের লোগো। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের জেলা জজ এবং এর অধীনে আদালত/ট্রাইব্যুনালসমূহে ৬টি পদে এক হাজার ১৫২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

বয়স: ১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন (বিজেএসসি) আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক সিমের মাধ্যমে ১-৪ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ৫-৬ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ২১ নভেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

