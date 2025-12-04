২২ জনকে নিয়োগ দেবে ডিএসসিসি, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

  2. জাগো জবস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৫ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। ফাইল ছবি

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে (ডিএসসিসি) ৫টি পদে ২২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রতিটি পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ২২৩ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

বয়স: ১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। এসএসসি পাসের সনদের ভিত্তিতে বয়স নির্ধারণ করা হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইডের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য ২২৩ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

