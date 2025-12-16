  2. জাগো জবস

৩০ ম্যানেজার নিয়োগ দেবে যমুনা গ্রুপ, ২৫ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০১ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
৩০ ম্যানেজার নিয়োগ দেবে যমুনা গ্রুপ, ২৫ বছর হলেই আবেদন
যমুনা গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান যমুনা গ্রুপে ‘প্লাজা ম্যানেজার’ পদে ৩০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ/এমবিএ অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। ২৫ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা গ্রুপ

পদের নাম: প্লাজা ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ৩০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৫-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে যমুনা গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

