নবম গ্রেডে নিয়োগ দেবে আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৩ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার (৯ম গ্রেড)’ পদে ৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা ২০২৬ সালের ১৭ জানুয়ারি রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

বয়স: ১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ ২১-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ ২০০ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে অনলাইনের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ রাত ১১টা ৫৯মিনিট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

১৩ জনকে নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আবেদন ফি ২২৩

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

জেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

