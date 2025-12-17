  2. জাগো জবস

২০ জনকে নিয়োগ দেবে ডিজিকন, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৩৪ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেডে ‘কাস্টমার সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট কাজে কোনো প্রকার অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড

পদের নাম: কাস্টমার সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ
পদসংখ্যা: ২০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১০,০০০-১২,৫০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ১৮-৩৪ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মতিঝিল, পল্টন)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

