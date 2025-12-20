  2. জাগো জবস

নারী শিক্ষক নেবে ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১৭ এএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
নারী শিক্ষক নেবে ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের লোগো। ফাইল ছবি 

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিরপুরে ‘সহকারী শিক্ষক’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। শুধুমাত্র নারী প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিরপুর, ঢাকা
বিভাগের নাম: ইংরেজি, গণিত, ভূগোল, আরবি, বিজ্ঞান

পদের নাম: সহকারী শিক্ষক
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়। তবে ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসাবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার।
বেতন: প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী
বয়স: ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ অনূর্ধ্ব ৩২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মিরপুর)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিরপুর, ঢাকা আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে আবেদনের সময় প্রার্থীকে অবশ্যই ছবি ও স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

