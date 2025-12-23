ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে মেঘনা ব্যাংক, ২৫ বছর হলেই আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে মেঘনা ব্যাংক, ২৫ বছর হলেই আবেদন
বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান মেঘনা ব্যাংক পিএলসিতে ‘ইন্টারনাল অডিটর (এসও টু পিও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মেঘনা ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট
পদের নাম: ইন্টারনাল অডিটর (এসও টু পিও)
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৩-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম ওয়াসা, এসএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মেঘনা ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
১৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে নেসকো, এসএসসি পাসেও আবেদন
৮১ জনকে নিয়োগ দেবে আবাসন পরিদপ্তর, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
আবেদনের শেষ সময়: ৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ