ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে মেঘনা ব্যাংক, ২৫ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫৬ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে মেঘনা ব্যাংক, ২৫ বছর হলেই আবেদন
মেঘনা ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান মেঘনা ব্যাংক পিএলসিতে ‘ইন্টারনাল অডিটর (এসও টু পিও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মেঘনা ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট

পদের নাম: ইন্টারনাল অডিটর (এসও টু পিও)
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৩-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মেঘনা ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

