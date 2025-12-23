১০ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ

১০ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ
বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ডিবিএল গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর/স্নাতক অথবা বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ডিবিএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: প্রোডাকশন, নিট গার্মেন্টস
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর/স্নাতক অথবা বিএসসি
অভিজ্ঞতা: ৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম ওয়াসা, এসএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: গাজীপুর, ময়মনসিংহ (ভালুকা)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ডিবিএল গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
১৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে নেসকো, এসএসসি পাসেও আবেদন
৮১ জনকে নিয়োগ দেবে আবাসন পরিদপ্তর, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ