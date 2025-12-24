সিটিজেনস ব্যাংকে নিয়োগ, ৪৫ বছর বয়সেও আবেদন

সিটিজেনস ব্যাংকে নিয়োগ, ৪৫ বছর বয়সেও আবেদন
স্বায়ত্তশাসিত বাণিজ্যিক ব্যাংক সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব ব্র্যাঞ্চ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: হেড অব ব্র্যাঞ্চ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৫-৪৫ বছর
কর্মস্থল: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এএসএম