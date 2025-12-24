নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স, কর্মস্থল ঢাকা

নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স, কর্মস্থল ঢাকা
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেডে ‘হেড অব প্রোডাকশন’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেড
পদের নাম: হেড অব প্রোডাকশন
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান (ফিল্ম/মিডিয়া/কমিউনিকেশন/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ