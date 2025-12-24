ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ, সুযোগ পাবেন ফ্রেশার প্রার্থীরা

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ, সুযোগ পাবেন ফ্রেশার প্রার্থীরা
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ড্রম সুপারভাইজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি
বিভাগের নাম: ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্কলারশিপ অফিস
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ড্রম সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ