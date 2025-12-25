  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে অ্যাকশনএইড, বেতন ৫৯ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:২১ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে (এএবি) ‘অ্যাসোসিয়েট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন ৫৯ হাজার টাকা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: কমিউনিকেশন

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর
বেতন: ৫৯,১৬৮ টাকা

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

