সিটি ব্যাংকে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস

প্রকাশিত: ০৪:০৩ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সিটি ব্যাংকে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস
দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসিতে নিয়োগ। ফাইল ছবি

দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসিতে ‘লিয়াবিলিটি সেলস আরএম (এসও-এভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ব্র্যাঞ্চ ব্যাংকিং

পদের নাম: লিয়াবিলিটি সেলস আরএম (এসও-এভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

