প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে নিয়োগ, বেতন দুই লাখ ৫৪ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১৫ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে ‘জেন্ডার স্পেশালিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন দুই লাখ তিন হাজার থেকে দুই লাখ ৫৪ হাজার টাকা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

পদের নাম: জেন্ডার স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৭ বছর
বেতন: ২০৩,৭১২-২৫৪,৬৪০ টাকা

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

