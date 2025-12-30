ঢাকায় নিয়োগ দেবে বিকাশ, থাকছে না বয়সসীমা

ঢাকায় নিয়োগ দেবে বিকাশ, থাকছে না বয়সসীমা
অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেডে ‘লিড এমএল ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বিকাশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: ডাটা সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
পদের নাম: লিড এমএল ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা এমএসসি (সিএসই)
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
নৌবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ, ৩০ বছরেও আবেদনের সুযোগ
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বিকাশ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
১৩ জনকে নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আবেদন ফি ২২৩
২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
জেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ