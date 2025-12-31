  2. জাগো জবস

অভিজ্ঞতা ছাড়া নিয়োগ দেবে দারাজ, ২৩ বছর হলেই আবেদন

প্রকাশিত: ০৫:২৫ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেডে ‘হাব সুপারভাইজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্মনিবন্ধন অনুযায়ি আবেদনকারীর বয়স অবশ্যই ২৩ বছর হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড

পদের নাম: হাব সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১৫,০০০-১৮,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৩-৩৫ বছর
কর্মস্থল: কিশোরগঞ্জ

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

