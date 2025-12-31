  2. জাগো জবস

কর্ণফুলী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন দুই লাখ টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৩ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
কর্ণফুলী গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপে ‘হেড অব ভ্যালু ক্রিয়েশন’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ/এমবিএম অথবা বিকম ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন দুই লাখ থেকে তিন লাখ ৫০ হাজার টাকা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: কর্ণফুলী গ্রুপ
বিভাগের নাম: অপারেশন ডিপার্টমেন্ট

পদের নাম: হেড অব ভ্যালু ক্রিয়েশন
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএম অথবা বিকম
অভিজ্ঞতা: ৫-১০ বছর
বেতন: ২০০,০০০-৩৫০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০-৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে কর্ণফুলী গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

