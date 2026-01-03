কর্ণফুলী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ৪০ হাজার টাকা

কর্ণফুলী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ৪০ হাজার টাকা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী অথবা ডিপ্লোমা পাস হতে হবে। ২২ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কর্ণফুলী গ্রুপ
বিভাগের নাম: বিটুসি রিটেইল ফর লুব্রিক্যান্ট সেলস
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: ৩৫,০০০-৪০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০-৩৫ বছর
কর্মস্থল: খুলনা, কুষ্টিয়া
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে কর্ণফুলী গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ