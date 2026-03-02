  2. জাগো জবস

ফ্রেশার প্রার্থীদের নিয়োগ দিচ্ছে আইএফআইসি ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৮ পিএম, ০২ মার্চ ২০২৬
আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসিতে ‘ট্রানজেকশন সার্ভিস অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীরা পাচ্ছেন আবেদনের সুযোগ।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: ট্রানজেকশন সার্ভিস অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ফ্রেশার প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

