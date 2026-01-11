নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন ৯৪ হাজার টাকা

নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন ৯৪ হাজার টাকা
আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশে ‘টেকনিক্যাল এক্সপার্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। মাসিক বেতন পাবেন ৯৪ হাজার টাকা। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
পদের নাম: টেকনিক্যাল এক্সপার্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: ৯৪,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়াটারএইড বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ